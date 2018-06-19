Адвокат обвинуваченого у справі Окуєвої і Осмаєва виявився не готовим

У Подільському райсуді м. Києва за участі суду присяжних відбулось засідання у справі щодо замаху на вбивство Адама Осмаєва та його дружини Аміни Окуєвої.

Про це повідомила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

На засідання були присутні прокурор Д. Величко, потерпілі - Адам Осмаєв та мати Аміни Акуєвої, їхній представник та обвинувачений разом із своїм захисником.

На початку засідання суд затвердив порядок дослідження доказів та вирішив на цьому ж засіданні допитати потерпілих.

"Неочікувано для всіх присутніх адвокат обвинуваченого виявився не готовим до допиту та попросив суд про перерву", - зазначила Максимець.

Суд присяжних, порадившись на місці, задовольнив клопотання та переніс засідання, щоб дати адвокату час на підготовку.

Перший напад на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі.

За версією слідства, нападник назвався французьким журналістом газети "Le Mond" Алексом Вернером і запросив подружжя на зустріч.

У машині він вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника відправили до лікарні.

У "журналіста" також виявили документи громадянина України – Дакара Олександра Венусовича, 1958 року народження.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є Артуром Денісултановим-Курмакаєвим, кілером із прізвиськом "Дінго".

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів їхній автомобіль, Аміна Окуєва загинула.

5 червня 2018 року у Подільському районному суді м. Києва у справі по замаху на вбивство Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої здійснили відбір присяжних і приведення до присяги та зачитали обвинувальний акт.