Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат обвинуваченого у справі Окуєвої і Осмаєва виявився не готовим

Вівторок, 19 червня 2018, 19:33

У Подільському райсуді м. Києва за участі суду присяжних відбулось засідання у справі щодо замаху на вбивство Адама Осмаєва та його дружини Аміни Окуєвої.

Про це повідомила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

На засідання були присутні прокурор Д. Величко, потерпілі - Адам Осмаєв та мати Аміни Акуєвої, їхній представник та обвинувачений разом із своїм захисником.

На початку засідання суд затвердив порядок дослідження доказів та вирішив на цьому ж засіданні допитати потерпілих.

"Неочікувано для всіх присутніх адвокат обвинуваченого виявився не готовим до допиту та попросив суд про перерву", - зазначила Максимець.

Суд присяжних, порадившись на місці, задовольнив клопотання та переніс засідання, щоб дати адвокату час на підготовку.

 

Перший напад на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі.

За версією слідства, нападник назвався французьким журналістом газети "Le Mond" Алексом Вернером і запросив подружжя на зустріч.

У машині він вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника відправили до лікарні.

У "журналіста" також виявили документи громадянина України – Дакара Олександра Венусовича, 1958 року народження.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є Артуром Денісултановим-Курмакаєвим, кілером із прізвиськом "Дінго".

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів їхній автомобіль, Аміна Окуєва загинула.

5 червня 2018 року у Подільському районному суді м. Києва у справі по замаху на вбивство Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої здійснили відбір присяжних і приведення до присяги та зачитали обвинувальний акт.

Українська правда
Теми: судКиївпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
суд
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: