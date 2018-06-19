Адвокат обвиняемого по делу Окуевой и Осмаева оказался не готов

В Подольском райсуде г. Киева при участии суда присяжных состоялось заседание по делу о покушении на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой.

Об этом сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

На заседание присутствовали прокурор Д. Величко, пострадавшие - Адам Осмаев и иметь Амины Акуевой, их представитель и обвиняемый вместе со своим защитником.

В начале заседания суд утвердил порядок исследования доказательств и решил на этом же заседании допросить потерпевших.

"Неожиданно для всех присутствующих адвокат обвиняемого оказался не готов к допросу и попросил суд о перерыве", - отметила Максимец.

Суд присяжных, посовещавшись на месте, удовлетворил ходатайство и перенес заседание, чтобы дать адвокату время на подготовку.

Первое нападение на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле.

По версии следствия, нападающий назвался французским журналистом газеты "Le Mond" Алексом Вернером и пригласил супругов на встречу.

В машине он выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелил в ответ.

Раненых Осмаева и нападающего отправили в больницу.

У "журналиста" также обнаружили документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападающий, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины – не Александр Дакар "а совсем другое лицо, регулярно ездившее в Россию для получения инструкций из центра".

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является Артуром Денисултановым-Курмакаевым, киллером по прозвищу "Динго".

Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.

5 июня 2018 года в Подольском районном суде г. Киева по делу касательно покушения на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой осуществили отбор присяжных и приведение к присяге, а также зачитали обвинительный акт.