Адвокат обвиняемого по делу Окуевой и Осмаева оказался не готов
В Подольском райсуде г. Киева при участии суда присяжных состоялось заседание по делу о покушении на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой.
Об этом сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.
На заседание присутствовали прокурор Д. Величко, пострадавшие - Адам Осмаев и иметь Амины Акуевой, их представитель и обвиняемый вместе со своим защитником.
В начале заседания суд утвердил порядок исследования доказательств и решил на этом же заседании допросить потерпевших.
"Неожиданно для всех присутствующих адвокат обвиняемого оказался не готов к допросу и попросил суд о перерыве", - отметила Максимец.
Суд присяжных, посовещавшись на месте, удовлетворил ходатайство и перенес заседание, чтобы дать адвокату время на подготовку.
Первое нападение на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле.
По версии следствия, нападающий назвался французским журналистом газеты "Le Mond" Алексом Вернером и пригласил супругов на встречу.
В машине он выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелил в ответ.
Раненых Осмаева и нападающего отправили в больницу.
У "журналиста" также обнаружили документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения.
Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападающий, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины – не Александр Дакар "а совсем другое лицо, регулярно ездившее в Россию для получения инструкций из центра".
По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является Артуром Денисултановым-Курмакаевым, киллером по прозвищу "Динго".
Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.
5 июня 2018 года в Подольском районном суде г. Киева по делу касательно покушения на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой осуществили отбор присяжных и приведение к присяге, а также зачитали обвинительный акт.