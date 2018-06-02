Журналістка РИА Новости заявила, що СБУ намагалася її завербувати

Кореспондент "РИА Новости" в Литві Ірина Високович заявила, що СБУ намагалася її завербувати.

Це нібито сталося 1 червня в Херсоні, куди вона прибула висвітлювати судовий процес у справі керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, пише "РИА Новости".

Журналістка має українське громадянство і постійний вид на проживання в Литві.

За словами Високович, невідомі в цивільному підійшли до неї на вході до зали засідань суду після того, як одна з жінок, яку вона не знає, стала звинувачувати її в роботі на Перший балтійський телеканал, заборонений в Україні.

"Спочатку мене вивели надвір і під приводом того, що рятують від розлючених українських патріотів, посадили в автомобіль, представившись співробітниками СБУ, і повідомили, що прямуємо до відділення Служби", - заявила журналістка.

За її словами, з трьох співробітників, які з нею розмовляли, ніхто повністю не представився.

"Було багато питань про мою роботу на Першому балтійському каналі, з яким я давно не співпрацюю. На питання, для кого я висвітлюю судовий процес над Вишинським, я чесно відповіла, що співпрацюю з "РИА Новости". Після цього один з чоловіків заявив, що вони готові були б мене відпустити, але їх начальство "вимагає крові" і "розкрутки ситуації", тому треба підписати деякі документи", - стверджує Високович.

На питання, чи тиснули на неї, журналістка сказала: "Так, тиснули, але в м'якій формі, тихо і спокійно говорили, що можу залишитися тут, але якщо чесно розповім, що їх цікавило, то піду додому".

Після декількох годин такої бесіди, яка не була оформлена протоколом, журналістку нібито змусили підписати папір про готовність співпрацювати з СБУ і розповідати про співробітників РИА Новости.

"Мені сказали, що псевдонім у мене буде Міла, мене відпустять, а потім зв'яжуться, інакше я залишуся тут надовго. Перед тим як відпустити, мене змусили сказати на камеру, що я не маю претензій до СБУ", - стверджує журналістка.

Агентство пише, що Високович змогла повернутися до Литви, однак через затримання, яке навіть не було оформлено належним чином, не змогла виконати редакційне завдання і передати новини про суд над Вишинським.

"Українська правда" намагається отримати коментар СБУ щодо цієї ситуації.

Як повідомлялося, 1 червня Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Раніше Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.