Сенцов заслуговує на повну підтримку Заходу - NYT

Голодування незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова розкриває очі світу на усі злочини Кремля, які у Москві хотіли приховати за феєрією Чемпіонату світу з футболу.

Тому Сенцов заслуговує на повну підтримку міжнародної спільноти, йдеться у редакційній статті американського видання The New York Times.

"У розпал футбольної феєрії Чемпіонату світу останнє, на що Володимир Путін хотів би звертати увагу, - це права людини, Крим чи Україна.

ЧС-2018 є гарною нагодою, щоб згадати про справу українського режисера Олега Сенцова, який уже понад місяць голодує у віддаленій сибірській колонії, і нагадати президенту РФ, що його дороге спортивне шоу не виправдовує злочини уряду", - підкреслює газета.

"Сенцова у найкращих традиціях радянської епохи засудили до 20 років ув'язнення за звинуваченнями, які вибивали з нього і свідків тортурами", - пише видання.

"Ця справа викликала міжнародне обурення. Видатні російські та міжнародні кінорежисери заявили про свою підтримку Сенцова; ЄС назвав справу "порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя"; Європарламент прийняв резолюцію з вимогою негайно звільнити Сенцова та інших українських в'язнів.

На підтримку Сенцова виступив Держдеп США, а президент Франції Еммануель Макрон порушив це питання у розмові з Путіним", - нагадує The New York Times.

"Кремль, як завжди, все заперечує, називаючи сліди тортур на ув'язненому результатами його спроб "садомазохізму". Контрольовані Москвою медіа заявили, що таким чином Захід хоче підірвати успіх проведення в РФ Чемпіонату світу з футболу.

"Ні, ні й ще раз ні! Режим Путіна безпосередньо несе відповідальність за напад на Україну, катування і сфабрикований суд проти Сенцова.

Український режисер ризикує своїм життям, привертаючи увагу світу до всього того, що коїть Росія. Він, а також правда, яку він відстоює, заслуговують на повну підтримку Заходу, незалежно від того, що відбувається на російських стадіонах чи в голові Трампа", - наголошує газета.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для помилування українського режисера Олега Сенцова передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

У березні 2018 року в Кремлі заявили, що Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список на помилування 16 осіб, який йому передала Ксенія Собчак і в якому є Сенцов.

Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці терактів та засудили до 20 років позбавлення волі.

Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

7 червня Американський ПЕН-центр написав про Сенцова Путіну і главі ФІФА.

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

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