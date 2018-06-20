Сенцов заслуживает полной поддержки Запада - NYT

Голодовка незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова раскрывает глаза мира на все преступления Кремля, которые в Москве хотели скрыть за феерией Чемпионата мира по футболу.

Поэтому Сенцов заслуживает полной поддержки международного сообщества, говорится в редакционной статье американского издания The New York Times.

"В разгар футбольной феерии Чемпионата мира последнее, на что Владимир Путин хотел бы обращать внимание, - это права человека, Крым или Украина.

ЧМ-2018 является хорошей возможностью, чтобы вспомнить о деле украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более месяца голодает в отдаленной сибирской колонии, и напомнить президенту РФ, что его дорогое спортивное шоу не оправдывает преступления правительства", - подчеркивает газета.

"Сенцова в лучших традициях советской эпохи приговорили к 20 годам заключения по обвинению, которые выбивали из него и свидетелей пытками", - пишет издание.

"Это дело вызвало международное возмущение. Выдающиеся российские и международные кинорежиссеры заявили о своей поддержке Сенцову; ЕС назвал дело "нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия"; Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Сенцова и других украинских заключенных.

В поддержку Сенцова выступил Госдеп США, а президент Франции Эммануэль Макрон поднял этот вопрос в разговоре с Путиным", - напоминает The New York Times.

"Кремль, как всегда, все отрицает, называя следы пыток на заключенном результатами его попыток "садомазохизма". Контролируемые Москвой медиа заявили, что таким образом Запад хочет подорвать успех проведения в РФ чемпионата мира по футболу.

"Нет, нет и еще раз нет! Режим Путина непосредственно несет ответственность за нападение на Украине, пытки и сфабрикованный суд против Сенцова.

Украинский режиссер рискует своей жизнью, привлекая внимание мира ко всему тому, что творит Россия. Он, а также правда, которую он отстаивает, заслуживают полной поддержки Запада, независимо от того, что происходит на российских стадионах или в голове Трампа", - отмечает газета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для помилования украинского режиссера Олега Сенцова предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

В марте 2018 года в Кремле заявили, что Путин поручил своей администрации проработать список на помиловании 16 человек, который ему передала Ксения Собчак и в котором есть Сенцов.

Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

7 июня американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА. Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

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