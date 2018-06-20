Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дівчині, яка викрала немовля, дали 2 роки колонії-поселення

Середа, 20 червня 2018, 16:21

Даяну Шаль, обвинувачену у викраденні немовляти в Києві восени минулого року, засудили до 2 років перебування у колонії-поселенні.

Про це "Українській правді" повідомила в середу речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, прокурор просив позбавити дівчину волі на 2 роки, а захист наполягав на умовному терміні.

"Суд вирішив призначити їй покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки", – розповіла Максимець.

Вона пояснила, що позбавлення волі від обмеження відрізняється порядком та умовами відбування цього покарання.

"Якщо людина позбавлена волі, вона відбуває покарання в установах закритого типу. В цьому випадку вона (Шаль – УП) буде відбувати покарання в установах відкритого типу – це поселення", – зазначила прес-секретар.

Двомісячну дитину викрали 20 жовтня 2017 року ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Наступного дня поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.

Начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко говорив, що викрадачці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрювана у викраденні немовляти заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.

Українська правда
Теми: Київдітисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: