Дівчині, яка викрала немовля, дали 2 роки колонії-поселення

Даяну Шаль, обвинувачену у викраденні немовляти в Києві восени минулого року, засудили до 2 років перебування у колонії-поселенні.

Про це "Українській правді" повідомила в середу речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, прокурор просив позбавити дівчину волі на 2 роки, а захист наполягав на умовному терміні.

"Суд вирішив призначити їй покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки", – розповіла Максимець.

Вона пояснила, що позбавлення волі від обмеження відрізняється порядком та умовами відбування цього покарання.

"Якщо людина позбавлена волі, вона відбуває покарання в установах закритого типу. В цьому випадку вона (Шаль – УП) буде відбувати покарання в установах відкритого типу – це поселення", – зазначила прес-секретар.

Двомісячну дитину викрали 20 жовтня 2017 року ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Наступного дня поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.

Начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко говорив, що викрадачці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрювана у викраденні немовляти заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.