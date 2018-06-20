Девушке, которая похитила младенца, дали 2 года колонии-поселения

Даяну Шаль, обвиняемую в похищении младенца в Киеве осенью прошлого года, приговорили к 2 годам пребывания в колонии-поселении.

Об этом "Украинской правде" сообщила в среду пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, прокурор просил лишить девушку свободы на 2 года, а защита настаивала на условном сроке.

"Суд решил назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года", – рассказала Максимец.

Она объяснила, что лишение свободы от ограничения отличается порядком и условиями отбывания этого наказания.

"Если человек лишен свободы, он отбывает наказание в учреждениях закрытого типа. В этом случае она (Шаль – УП) будет отбывать наказание в учреждениях открытого типа – это поселение", – отметила пресс-секретарь.

Двухмесячного ребенка похитили 20 октября 2017 года вечером на Оболони в детском саду №606.

На следующий день полиция задержала подозреваемую в похищении младенца.

Начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко говорил, что похитительнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемая в похищении младенца заявила, что планировала вернуть 2-месячного ребенка его родителям.