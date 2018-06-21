Фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру нардепа Ірини Фріз на посаду міністра Міністерства у справах ветеранів.

Про це повідомляє прес-служба президентської партії.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене одноголосно у четвер.

"Було прийнято одноголосне рішення про підтримку народного депутата фракції БПП, Голови підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Голови парламентської делегації у ПА НАТО Ірини Фріз на посаду Міністра Міністерства у справах ветеранів", - йдеться у заяві.

Фріз була багаторічним керівником прес-служби Порошенка. Вона також входить у так звану "медійну ситуативку", тобто команду медійних радників та політтехнологів президента.

В непублічних розмовах співрозмовники УП у президентській силі розповідають, що нове міністерство має забезпечити президенту контроль над більшістю у складі уряду.

Ініціатива про створення міністерства ветеранів публічно належить одному з неформальних лідерів фракції БПП Олександру Третьякову.

22 березня Кабінет міністрів повідомив, що почав роботу над створенням Міністерства у справах ветеранів.

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Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що на посаду міністра з питань ветеранів можуть призначити когось із представників громадських організацій, які брали участь у бойових діях.