У БПП пропонують Фріз на посаду міністра у справах ветеранів
Фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру нардепа Ірини Фріз на посаду міністра Міністерства у справах ветеранів.
Про це повідомляє прес-служба президентської партії.
Зазначається, що таке рішення було ухвалене одноголосно у четвер.
"Було прийнято одноголосне рішення про підтримку народного депутата фракції БПП, Голови підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Голови парламентської делегації у ПА НАТО Ірини Фріз на посаду Міністра Міністерства у справах ветеранів", - йдеться у заяві.
Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що на посаду міністра з питань ветеранів можуть призначити когось із представників громадських організацій, які брали участь у бойових діях.
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