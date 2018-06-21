Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру нардепа Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов.

Об этом сообщает пресс-служба президентской партии.

Отмечается, что такое решение было принято единогласно в четверг.

"Было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, Председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, главы парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность Министра Министерства по делам ветеранов", - говорится в заявлении.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что на должность министра по вопросам ветеранов могут назначить кого-то из представителей общественных организаций, которые принимали участие в боевых действиях.