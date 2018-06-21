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В БПП предлагают отдать министерское кресло советнице Порошенко

Четверг, 21 июня 2018, 11:00
В БПП предлагают отдать министерское кресло советнице Порошенко

Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру нардепа Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов.

Об этом сообщает пресс-служба президентской партии.

Отмечается, что такое решение было принято единогласно в четверг.

"Было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, Председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, главы парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность Министра Министерства по делам ветеранов", - говорится в заявлении.

Фриз была многолетним руководителем пресс-службы Петра Порошенко. Она также входит в так называемую "медийную ситуативку", то есть команду медийных советников и политтехнологов президента.

В непубличных разговорах собеседники УП в президентской силе рассказывают, что новое министерство должно обеспечить президенту контроль над большинством в составе правительства.

Инициатива о создании министерства ветеранов публично принадлежит одному из неформальных лидеров фракции БПП Александру Третьякову.

22 марта Кабинет министров сообщил, что начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов.

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Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что на должность министра по вопросам ветеранов могут назначить кого-то из представителей общественных организаций, которые принимали участие в боевых действиях.

Украинская правда
Темы: БПП
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