Москалькова про Сенцова: Зуби на місці – майже "лікувальне голодування"

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова стверджує, що утримуваний у в'язниці Олег Сенцов виглядає добре попри голодування.



Про це вона заявила в інтерв'ю "Новой газете", опублікованому ввечері 20 червня.



"Кожен день до нього ходить місцевий уповноважений Анатолій Сак. Це такий твердий чоловік, старого ще гарту. Від нього так просто не відбудешся. І ось він практично в щоденному режимі надсилає мені звіти, навіть із фотографіями", – повідомила Москалькова.



"Сенцов не схуд, він навіть додав кілька кілограмів", – повторила вона своє враження.



"Писали, що у нього зуби випали, що там мало не цинга – це не так, зуби на місці. Він поголений наголо, але виглядає добре", – заявила російський омбудсмен.



Вона наголосила, що Сенцов "отримує підтримувальну терапію: вітаміни, глюкозу, білки".



"З власної згоди отримує. Тобто у нього фактично там як лікувальне голодування виходить. Ну, а так голодування, протест – це його законне право", – додала Москалькова.

Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова припускала, що Олега годують примусово.



Сенцов у колонії "Білий ведмідь" не їсть уже 39-й день: 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.



Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" мовиться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці:

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ: туди важко дістатися і там дуже холодно.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.

