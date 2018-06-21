Москалькова о Сенцове: Зубы на месте – почти "лечебное голодание"

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова утверждает, что заключенный в тюрьме Олег Сенцов выглядит хорошо, несмотря на голодовку.

Об этом она заявила в интервью "Новой газете", опубликованном вечером 20 июня.

"Каждый день к нему ходит местный уполномоченный Анатолий Сак. Это такой твердый человек, старой еще закалки. От него так легко не отделаешься. И вот он практически в ежедневном режиме присылает мне отчеты, даже с фотографиями", – сообщила Москалькова.

"Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов", – повторила она свое впечатление.

"Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга – это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо", – заявила российский омбудсмен.

Она подчеркнула, что Сенцов "получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки".

"С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест – это его законное право", – добавила Москалькова.

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова допускала, что Олега кормят принудительно.

Сенцов в колонии "Белый медведь" не ест уже 39-й день: 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, которые журналисты запрашивали через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме "Громадского телебачення" под названием "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко" говорилось, что Сенцов отказыается от встреч с родственниками якобы опасаясь, что потом будет тяжелее.

20 июня Денисова призвала Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Симферополе.



25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержат в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, что на севере РФ: туда трудно добраться и там очень холодно.



В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.



Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.



Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании осудила и не пускала представителей Украины к нему..