Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чийгоз: У камері Балуха встановили відеоспостереження

Четвер, 21 червня 2018, 14:54

У камері сімферопольського СІЗО, де утримують українського активіста Володимира Балуха, встановили відеоспостереження.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає Крим.Реалії.

"У нього в камері встановили додатково відеоспостереження. Такі методи практикуються в особливих випадках. З огляду на його резонансну справу і те, що він публічний – це дратує керівництво", – зазначив Чийгоз.

За його словами, до Балуха кожен день приходять з перевірками, але не дивлячись на "складну ситуацію" він продовжує голодувати.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року.

Він відмовляється від їжі уже 95 днів.

У МЗС України заявили, що через критичний стан українського активіста Володимира Балуха "час пішов на дні".

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Українська правда
Теми: СІЗОБалухполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
СІЗО
ВАКС залишив Микитася в СІЗО, але зменшив заставу до 20 мільйонів
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: