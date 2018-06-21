Чийгоз: У камері Балуха встановили відеоспостереження

У камері сімферопольського СІЗО, де утримують українського активіста Володимира Балуха, встановили відеоспостереження.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає Крим.Реалії.

"У нього в камері встановили додатково відеоспостереження. Такі методи практикуються в особливих випадках. З огляду на його резонансну справу і те, що він публічний – це дратує керівництво", – зазначив Чийгоз.

За його словами, до Балуха кожен день приходять з перевірками, але не дивлячись на "складну ситуацію" він продовжує голодувати.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року.

Він відмовляється від їжі уже 95 днів.

У МЗС України заявили, що через критичний стан українського активіста Володимира Балуха "час пішов на дні".

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.