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Чийгоз: В камере Балуха установили видеонаблюдение

Четверг, 21 июня 2018, 14:54

В камере симферопольского СИЗО, где содержат украинского активиста Владимира Балуха, установили видеонаблюдение.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Крым.Реалии.

"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдения. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный - это раздражает руководство", - отметил Чийгоз.

По его словам, к Балуху каждый день приходят с проверками, но несмотря на "сложную ситуацию" он продолжает голодать.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018.

Он отказывается от пищи уже 95 дней.

В МИД Украины заявили, что из-за критического состояния украинского активиста Владимира Балуха "время пошло на дни".

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Украинская правда
Темы: СИЗОБалухполитзаключенные
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