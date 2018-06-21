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Суд вернул дело Мартыненко в САП "на доработку"

Четверг, 21 июня 2018, 15:34

Шевченковский райсуд Киева вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для устранения недостатков дело в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в отмывании средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщает  "Интерфакс-Украина".

"Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца... вернуть прокурору для устранения недостатков", - цитирует агентство решение председательствующий судьи Оксаны Голуб.

Отмечается, такое решение она озвучила в четверг, 21 июня, в ходе подготовительного заседания, заслушав выступления сторон.

Кроме того сообщается, что ранее в ходе заседания подсудимые согласились с тем, чтобы дело рассматривал Шевченковский райсуд Киева, в то время, как меры пресечения им избирал Соломенский райсуд.

Вместе с тем, они выразили протест на ходатайство прокурора о продлении им ранее избранных мер пресечения.

Как сообщалось, 22 мая сообщалось, что дело Мартыненко передали на рассмотрение суда.

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК) .

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 января 2018 года суд отказался продлевать возложенные на Мартыненко обязательства.

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Украинская правда

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Темы: судМартыненкоАнтикоррупционная прокуратура
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