Екс-охоронець Януковича: В Крим прилітали іноземці для ліквідації президента

Екс-охоронець президента-втікача Віктора Януковича Сергій Бернацький заявляє, що в Крим прилітали міністр МВС Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко з "Альфою" і "іноземними бойовиками" для взяття в полон або ліквідації Януковича.

Про це він заявив під час допиту за допомогою відеоконференцзв'язку з Росії в Оболонському суді Києва 22 червня.

"У Криму була інформація – те, що я чув від Кобзаря (екс-керівник служби безпеки президента Костянтин Кобзар – ред.), що в Крим прибули Аваков, Наливайченко. З ними були бійці підрозділу "Альфа", також прибув літак з бойовиками, серед яких були англомовні, тобто, іноземці були, з метою захоплення президента, взяття його в полон або фізичного усунення", - сказав Бернацький.

За його словами, в грудня 2013 – лютому 2014 року до охорони постійно надходила інформація про загрозу життю Януковича.

"У цей період службу з забезпечення безпеки президента Віктора Януковича несли у посиленому режимі, це було пов'язано з надходженням інформація про загрозу життю президенту", - заявив Бернацький.

Як приклад загроз він назвав те, що на трасах проїзду президента організовували блокпости, були спроби проникнення осіб на територію резиденції, спроби зупинки кортежу, була інформація про замінування трас проїзду, а з трибун Майдану "звучали заклики до фізичної розправи над президентом".

За словами Бернацького, Януковича нібито здивували розстріли мітингувальників на Майдані 20 лютого, і він скликав керівників силових відомств на термінову нараду.

"При під'їзді до Адміністрації президента на телефон Кобзаря надійшов телефонний дзвінок. Він поговорив, після чого доповів президенту, що на Майдані почалася стрілянина, і є жертви, як з боку правоохоронців, так і з боку протестуючих. Президент на це відреагував з подивом, сказав: "Цього просто не може бути!" І дав мені доручення скликати керівників силових відомств на термінову нараду", - розповів екс-охоронець.

За його словами, в цей день Янукович зустрічався з лідерами опозиції і з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції.

"Працювали весь день і практично всю ніч до ранку 21 лютого. В результаті була напрацьована угода про врегулювання кризи в Україні", - розповів Бернацький.

По дорозі до Межигір'ї, за його словами, він почули постріли.

За словами охоронця, після здачі зміни він поїхав готуватися до відрядження, запланованого на 22 лютого по регіонах Південного Сходу, через Харків, Донецьк, Крим, після чого мали повернутися 23 лютого в Київ.

Але виліт перенесли на 21 лютого. Вилітали близько 22:30, вертольотами, "з собою мали особисті речі на період відрядження".

За словами Бернацького, президент мав брати участь в з'їзді в Харкові, але це скасували, тому що була інформація, що його хочуть ліквідувати.

"У залі (Палацу спорту, де повинен був бути з'їзд – ред.) вже перебувало близько 200 осіб, які зайшли без відповідного допуску, хто ці люди, ніхто сказати не міг. Була інформація, що серед цих людей, є група, завданням якої стоїть ліквідація президента під час участі в з'їзді. Друга група з ліквідації президента стояла на вулиці. Вона повинна була виконати завдання, якщо не впорається перша група, по ліквідації", - розповів свідок.

За його словами, ліквідувати Януковича нібито планували із застосуванням вогнепальної зброї і коктейлів Молотова.

Бернацький також розповів про подальший переліт до Донецька і поїздку в Крим, куди нібито приробили Аваков, Наливайченко і "англомовні бойовики" з метою взяття в полон або ліквідації Януковича.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

У січні захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні.