Экс-охранник Януковича: В Крым прилетали иностранцы для ликвидации президента

Экс-охранник беглого президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий заявляет, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для пленения или ликвидации Януковича.

Об этом он заявил во время допроса посредством видеоконференцсвязи с России в Оболонском суде Киева 22 июня.

"В Крыму была информация – то, что я слышал от Кобзаря (экс-руководитель службы безопасности президента Константин Кобзарь – ред.), что в Крым прибыли Аваков, Наливайченко. С ними были бойцы подразделения "Альфа", также прибыл самолет с боевиками, среди которых были англоязычные, то есть, иностранцы были, с целью захвата президента, его пленения или физического устранения", - сказал Бернацкий.

По его словам, в декабре 2013 – феврале 2014 года к охране постоянно поступала информация об угрозах жизни Януковича.

"В этот период служба по обеспечению безопасности президента Виктора Януковича неслась в усиленном режиме, это было связано с поступлением информация об угрозах жизни президенту", - заявил Бернацкий.

Как пример угроз он назвал то, что на трассах проезда президента организовывали блокпосты, были попытки проникновения лиц на территорию резиденции, попытки остановки кортежа, была информация о минировании трасс проезда, а с трибун Майдана "звучали призывы к физической расправе над президентом".

По словам Бернацкого, Януковича якобы удивили расстрелы митингующих на Майдане 20 февраля, и он созвал руководителей силовых ведомств на срочнее совещание.

"При подъезде к Администрации президента на телефон Кобзаря поступил телефонный звонок. Он поговорил, после чего доложил президенту, что на Майдане началась стрельба, и есть жертвы, как со стороны правоохранителей, так и со стороны протестующих. Президент на это отреагировал с удивлением, сказал: "Этого просто не может быть!" И дал мне поручение созвать руководителей силовых ведомств на срочное совещание", - рассказал экс-охранник.

По его словам, в этот день Янукович встречался с лидерами оппозиции и с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции.

"Работали весь день и практически всю ночь до утра 21 февраля. В результате было выработано соглашение об урегулировании кризиса в Украине", - рассказал Бернацкий.

По дороге в Межигорье, по его словам, он услышал выстрелы.

По словам охранника, после сдачи смены он поехал готовиться к командировке, запланированной на 22 февраля по регионам Юго-Востока, через Харьков, Донецк, Крым, после чего дожны были вернуться 23 февраля в Киев.

Но вылет перенесли на 21 февраля. Вылетали около 22:30, вертолетами, "с собой имели личные вещи на период командировки".

По словам Бернацкого, президент должен был принимать участие в съезде в Харькове, но это отменили, потому что была информация, что его хотят ликвидировать.

"В зале (Дворца спорта, где должен был быть съезд – ред.) уже находилось около 200 человек, которые зашли без соответствующего допуска, кто эти люди, никто сказать не мог. Была информация, что среди этих людей, есть группа, задачей которой стоит ликвидация президента во время участия в съезде. Вторая группу по ликвидации президента стояла на улице. Она должна была выполнить задачу, если не справится первая группа, по ликвидации", - рассказал свидетель.

По его словам, ликвидировать Януковича якобы планировали с применением огнестрельного оружия и коктейлей Молотова.

Бернацкий также рассказал о дальнейшем перелете в Донецк и поездку в Крым, куда якобы прибыли Аваков, Наливайченко и "англоязычные боевики" с целью пленения или ликвидации Януковича.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.