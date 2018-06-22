Денісова вимагає термінової зустрічі з Балухом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає терміново надати їй дозвіл відвідати українського політв’язня Володимира Балуха в окупованому Криму.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Вимагаю мого термінового доступу до Володимира Балуха! Звертаюсь до МК Червоного Хреста, відділення якого знаходиться в Криму, і закликаю їх відвідати Володимира і надати йому кваліфіковану медичну допомогу!", - наголосила український омбудсмен.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року.

Пізніше він прийняв рішення перейти на сухе голодування.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.



Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).



Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.



МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.