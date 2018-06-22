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Денисова требует срочной встречи с Балухом

Пятница, 22 июня 2018, 22:38

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует срочно предоставить ей разрешение посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха в оккупированном Крыму.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Требую моего срочного доступа к Владимиру Балуху! Обращаюсь к МК Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, и призываю их посетить Владимира и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь!", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Балух  объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года.

Позже он принял решение перейти на сухую голодовку.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.

Украинская правда
Темы: омбудсменБалухполитзаключенныеКрым
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