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Одеському активісту Устименку надали державну охорону

Субота, 23 червня 2018, 06:28

Активісту одеського Автомайдану Віталію Устименку надали державну охорону.

Про це він повідомив у Facebook.

"Через два тижні після замаху мені надано державну охорону", - написав він.

Нагадаємо, 5 червня у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка. Активіст отримав поранення сідниці.

У Нацполіції розповіли, що напад на активіста "Автомайдану" і члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка розслідуватимуть як замах на вбивство.

Вранці 18 червня у Херсоні побили журналіста, керівника інформаційно-аналітичного сайту "Мост" Сергія Нікітенка.

Нікітенко вважає, що його побили ті ж люди, які раніше напали на лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесакримінал
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