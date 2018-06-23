Одеському активісту Устименку надали державну охорону
Субота, 23 червня 2018, 06:28
Активісту одеського Автомайдану Віталію Устименку надали державну охорону.
Про це він повідомив у Facebook.
"Через два тижні після замаху мені надано державну охорону", - написав він.
Нагадаємо, 5 червня у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка. Активіст отримав поранення сідниці.
У Нацполіції розповіли, що напад на активіста "Автомайдану" і члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка розслідуватимуть як замах на вбивство.
Вранці 18 червня у Херсоні побили журналіста, керівника інформаційно-аналітичного сайту "Мост" Сергія Нікітенка.
Нікітенко вважає, що його побили ті ж люди, які раніше напали на лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка.