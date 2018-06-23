Одесском активисту Устименко предоставили государственную охрану

Активисту одесского Автомайдана Виталию Устименко предоставили государственную охрану.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Через две недели после покушения мне предоставлена ​​государственная охрана", - написал он.

Напомним, 5 июня в городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на Виталия Устименко. Активист получил ранения ягодицы.

В Нацполиции рассказали, что нападение на активиста "Автомайдана" и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко будут расследовать как покушение на убийство.

Утром 18 июня в Херсоне избили журналиста, руководителя информационно-аналитического сайта "Мост" Сергея Никитенко.

Никитенко считает, что его избили те же люди, которые ранее напали на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко.