Одесском активисту Устименко предоставили государственную охрану

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Суббота, 23 июня 2018, 06:28

Активисту одесского Автомайдана Виталию Устименко предоставили государственную охрану.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Через две недели после покушения мне предоставлена ​​государственная охрана", - написал он.

Напомним, 5 июня в городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на Виталия Устименко. Активист получил ранения ягодицы.

В Нацполиции рассказали, что нападение на активиста "Автомайдана" и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко будут расследовать как покушение на убийство.

Утром 18 июня в Херсоне избили журналиста, руководителя информационно-аналитического сайта "Мост" Сергея Никитенко.

Никитенко считает, что его избили те же люди, которые ранее напали на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко.

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Темы: Одесса криминал
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