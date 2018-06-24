Реорганізація Департаменту спецрозслідувань: Керівництво ГПУ хоче впливати на слідчих - Горбатюк

Процедура реорганізації Департаменту спецрозслідувань ГПУ передбачає виведення за штат усіх працівників та новий набір. Таким чином вище керівництво Генпрокуратури хоче впливати на прокурорів і слідчих та вибірково притягати до відповідальності фігурантів кримінальних справ.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, немає гарантій, що усі прокурори та слідчі потраплять у штат.

"І слідчі, і прокурори, які неодноразово писали скарги на рішення генпрокурора та його заступників, вводяться у стан залежності, адже будуть думати: "А чи візьмуть нас у штат?". Або навіть якщо і візьмуть, то будуть вести перемовини з ними, що от "я тебе візьму, але ти будеш вести себе тишком-нишком", - сказав він.

За інформацією, наявною у Горбатюка, слідче управління підпорядковуватиметься заступнику генпрокурора Анжелі Стрижевській, а Департамент процесуального керівництва - Юрію Столярчуку.

За словами керівника Департаменту спецрозслідувань, і Стрижевська, і Столярчук неодноразово втручалися у діяльність департаменту, про що свідчать відповідні заяви.

"Тобто формально вони використовують привід, але суть в людях. Якщо ми говоримо, що в нас задокументовано, що нинішні заступники, яких збираються зробити керівниками прокурорського і слідчого підрозділів, десятки разів незаконно втручалися у розслідування, то якого позитивного результату можна домогтися ліквідацією департаменту?", - підкреслив Горбатюк.

Зазначається, що реорганізація Департаменту спецрозслідувань призведе і до позбавлення повноважень самого Горбатюка.

На його думку, головна мета реорганізації - координувати можливість притягати до відповідальності фігурантів кримінальних справ.

"Інший варіант - це призначити мене керівником слідчого підрозділу, але при цьому мати вплив на прокурорів. А всі рішення, згідно з нинішнім кодексом, ухвалюються саме прокурорами.

Тобто, інакше кажучи, - ви там розслідуйте, але якщо ви захочете когось притягти, то це вже ми будемо вирішувати, чи треба, чи не треба і ухвалювати відповідні рішення. Тобто все в ручному режимі", - сказав він.

Перед цим Горбатюк заявив, що генпрокурор Юрій Луценко протягом усього часу перебування на посаді намагався втручатися в процес розслідування кримінальних справ, які підслідні Департаменту спеціальних розслідувань.

Як повідомлялося, 22 червня нардеп Мустафа Найєм заявив, що у ГПУ планують фактично ліквідувати Департамент спецрозслідувань.

23 червня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Департамент спецрозслідувань ГПУ буде трансформовано у слідче управління.

Луценко запевняє, що жоден слідчий і жодний прокурор у справах Майдану "не змінюється і не звільняється".

Департамент спецрозслідувань ГПУ Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.