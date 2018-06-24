Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Реорганізація Департаменту спецрозслідувань: Керівництво ГПУ хоче впливати на слідчих - Горбатюк

Неділя, 24 червня 2018, 00:23

Процедура реорганізації Департаменту спецрозслідувань ГПУ передбачає виведення за штат усіх працівників та новий набір. Таким чином вище керівництво Генпрокуратури хоче впливати на прокурорів і слідчих та вибірково притягати до відповідальності фігурантів кримінальних справ.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, немає гарантій, що усі прокурори та слідчі потраплять у штат.

"І слідчі, і прокурори, які неодноразово писали скарги на рішення генпрокурора та його заступників, вводяться у стан залежності, адже будуть думати: "А чи візьмуть нас у штат?". Або навіть якщо і візьмуть, то будуть вести перемовини з ними, що от "я тебе візьму, але ти будеш вести себе тишком-нишком", - сказав він.

За інформацією, наявною у Горбатюка, слідче управління підпорядковуватиметься заступнику генпрокурора Анжелі Стрижевській, а Департамент процесуального керівництва - Юрію Столярчуку.

За словами керівника Департаменту спецрозслідувань, і Стрижевська, і Столярчук неодноразово втручалися у діяльність департаменту, про що свідчать відповідні заяви.

"Тобто формально вони використовують привід, але суть в людях. Якщо ми говоримо, що в нас задокументовано, що нинішні заступники, яких збираються зробити керівниками прокурорського і слідчого підрозділів, десятки разів незаконно втручалися у розслідування, то якого позитивного результату можна домогтися ліквідацією департаменту?", - підкреслив Горбатюк.

Зазначається, що реорганізація Департаменту спецрозслідувань призведе і до позбавлення повноважень самого Горбатюка.

На його думку, головна мета реорганізації - координувати можливість притягати до відповідальності фігурантів кримінальних справ.

"Інший варіант - це призначити мене керівником слідчого підрозділу, але при цьому мати вплив на прокурорів. А всі рішення, згідно з нинішнім кодексом, ухвалюються саме прокурорами.

Тобто, інакше кажучи, -  ви там розслідуйте, але якщо ви захочете когось притягти, то це вже ми будемо вирішувати, чи треба, чи не треба і ухвалювати відповідні рішення. Тобто все в ручному режимі", - сказав він.

Перед цим Горбатюк заявив, що генпрокурор Юрій Луценко протягом усього часу перебування на посаді намагався втручатися в процес розслідування кримінальних справ, які підслідні Департаменту спеціальних розслідувань.

Як повідомлялося, 22 червня нардеп Мустафа Найєм заявив, що у ГПУ планують фактично ліквідувати Департамент спецрозслідувань.

23 червня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Департамент спецрозслідувань ГПУ буде трансформовано у слідче управління.

Луценко запевняє, що жоден слідчий і жодний прокурор у справах Майдану "не змінюється і не звільняється".

Департамент спецрозслідувань ГПУ Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.

Раніше повідомлялося про загострення конфлікту між генпрокурором Юрієм Луценком і начальником департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком. Останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази"і навіть говорив про своє можливе звільнення.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: