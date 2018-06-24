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Реорганизация Департамента спецрасследований: Руководство ГПУ хочет влиять на следователей - Горбатюк

Воскресенье, 24 июня 2018, 00:23

Процедура реорганизации Департамента спецрасследований ГПУ предусматривает вывод за штат всех работников и новый набор. Таким образом высшее руководство Генпрокуратуры хочет влиять на прокуроров и следователей и выборочно привлекать к ответственности фигурантов уголовных дел.

Об этом в интервью "Громадському" заявил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, нет гарантий, что все прокуроры и следователи попадут в штат.

"И следователи, и прокуроры, которые неоднократно писали жалобы на решения генпрокурора и его заместителей, вводятся в состояние зависимости, ведь будут думать:"А возьмут ли нас в штат?". Или даже если и примут, то будут вести переговоры с ними, что вот "я тебя возьму, но ты будешь вести себя втихаря", - сказал он.

По информации, имеющейся в Горбатюка, следственное управление будет подчиняться заместителю генпрокурора Анжеле Стрижевской, а Департамент процессуального руководства - Юрию Столярчуку.

По словам руководителя Департамента спецрасследований, и Стрижевская, и Столярчук неоднократно вмешивались в деятельность департамента, о чем свидетельствуют соответствующие заявления.

"То есть формально они используют повод, но суть в людях. Если мы говорим, что у нас задокументировано, что нынешние заместители, которых собираются сделать руководителями прокурорского и следственного подразделений, десятки раз незаконно вмешивались в расследование, то какого положительного результата можно добиться ликвидацией департамента?", - подчеркнул Горбатюк.

Отмечается, что реорганизация Департамета спецрасследований приведет и к лишению полномочий самого Горбатюка.

По его мнению, главная цель реорганизации - координировать возможность привлекать к ответственности фигурантов уголовных дел.

"Другой вариант - это назначить меня руководителем следственного подразделения, но при этом иметь влияние на прокуроров. А все решения, согласно нынешнему кодексу, принимаются именно прокурорами.

То есть, иначе говоря, - вы там расследуйте, но если вы захотите кого-то привлечь, то это уже мы будем решать, надо или не надо, и принимать соответствующие решения. То есть все в ручном режиме", - сказал он.

Перед этим Горбатюк заявил, что генпрокурор Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных Департаменту специальных расследований.

Как сообщалось, 22 июня нардеп Мустафа Найем заявил, что в ГПУ собираются фактически ликвидировать Департамент спецрасследований. 

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган 23 июня заявила, что департамент спецрасследований ГПУ, возглавляемый Сергеем Горбатюком, который расследует дела Майдана, будет трансформирован в следственное управление, а не ликвидирован.

Генпрокурор Юрий Луценко уверяет, что ни один следователь и ни один прокурор по делам Майдана "не меняется и не увольняется".

Департамент спецрасследований ГПУ Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Ранее сообщалось об обостении конфликта между генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком. Последний заявлял, что не собирается выполнять "незаконные приказы" и даже заговорил о своем возможном увольнении.

Темы: ГенпрокуратураЛуценко
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