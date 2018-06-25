Денісова: До затриманих в окупованому Криму українських моряків не пускають адвокатів

В окупованому Криму не пускають адвокатів до затриманих біля півострова моряків українського судна "ЯМК-0041", які почали голодування.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Сьогодні до політвязнів, що голодують, приєдналися й моряки українського риболовецького судна "ЯМК - 0041". До них не допускають адвокатів", - написала Денісова.

Крім того, за її словами, окупаційні адміністрації Криму не реагують на скарги.

Денісова опублікувала лист до Тетяни Москалькової, в якому вказує, що 16 травня направляла їй запит щодо екіпажу "ЯМК-0041", але до сих пір не отримала на нього відповідь.

Суд в окупованому Криму продовжив арешт на місяць капітану затриманого біля півострова українського судна "ЯМК-0041" Віктору Новицькому.

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків), затриманого 4 травня російськими прикордонниками в Чорному морі на захід від мису Тарханкут, порушили кримінальну справу про браконьєрство.



У рибалок вилучили кілометри сітки та рибу. Судно й екіпаж, що складається з п'яти громадян України, доставили на територію анексованого Криму.



У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони, і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.



В ДПСУ додали, що вивчають всі обставини інциденту.



Міністерство закордонних справ України направило в Росії ноту в зв'язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.



У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца підкреслила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.

Затриманому капітану може загрожувати в окупованому РФ Криму до 5 років позбавлення волі.