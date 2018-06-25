Денисова: К задержанным в оккупированном Крыму украинским морякам не пускают адвокатов

В оккупированном Крыму не пускают адвокатов к задержанным возле полуострова морякам украинского судна "ЯМК-0041", которые начали голодовку.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Сегодня к политзаключенным голодающим присоединились и моряки украинского рыболовного судна "ЯМК - 0041". К ним не допускают адвокатов", - написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, оккупационные администрации Крыма не реагируют на жалобы.

Денисова опубликовала письмо Татьяне Москальковой, в котором указывает, что 16 мая направляла ей запрос по экипажу "ЯМК-0041", но до сих пор не получила на него ответ.

Суд в оккупированном Крыму продлил арест на месяц капитану задержанного возле полуострова украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков), задержанного 4 мая российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.

У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 летлишения свободы.

25 июня моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от пищи.