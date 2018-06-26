У справах Майдану до суду направлені 255 обвинувальних актів — Горбатюк

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Вівторок, 26 червня 2018, 02:46

За час слідства серед усіх епізодів у справі Майдану до суду направлено обвинувальні акти стосовно 255 осіб.

Про це повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Тобто є відома частина виконавців… Загалом направлено до суду обвинувальних актів стосовно 255 осіб. Повідомлено про підозру десь 440 особам", — сказав він.

"Так по кожному епізоду, де є виконавець, встановлюється середня ланка. Або навпаки, є середня ланка, встановлюється виконавець. Тобто робота триває, але вона не на завершальному етапі", — додав Горбатюк.

За його словами, на сьогоднішній день винесений 51 обвинувальний вирок серед усієї кількості епізодів у справах Майдану.

"Можна досягати швидше, але в рамках тих повноважень і тієї кількості слідчих, яка у нас є, ми досягли такого результату. Щоб це було швидше, відповідно і слідчих мало би бути більше. І допомоги інших правоохоронних органів більше", — пояснив Горбатюк.

Як раніше повідомляв народний депутат Мустафа Найєм, у Генеральній прокуратурі збираються ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань, який розслідує справи Майдану.

У ГПУ заявили, що йдеться не про ліквідацію, а про реорганізацію.

Сам голова Департаменту Сергій Горбатюк заявив, що генпрокурор Юрій Луценко протягом усього часу перебування на посаді намагався втручатися в процес розслідування кримінальних справ, які підслідні ДСР.

Спілка адвокатів Небесної сотні вважає ліквідацію Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яку в ГПУ називають реорганізацією, "згортанням розслідування справ Майдану".

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Теми: Майдан Генпрокуратура
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