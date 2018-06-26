По делу Майдана в суд направлены 255 обвинительных актов - Горбатюк

За время следствия всех эпизодов в деле Майдана в суд направлены обвинительные акты в отношении 255 человек.

Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"То есть есть известная часть исполнителей ... В общем направлены в суд обвинительные акты в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где 440 лицам", - сказал он.

"Так по каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель. То есть работа продолжается, но она не на завершающем этапе", - добавил Горбатюк.

По его словам, на сегодняшний день вынесен 51 обвинительный приговор среди всего количества эпизодов по делам Майдана.

"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно и следователей должно было быть больше. И помощи других правоохранительных органов больше", - пояснил Горбатюк.

Как ранее сообщал народный депутат Мустафа Найем, в Генеральной прокуратуре собираются ликвидировать Департамент специальных расследований, который расследует дела Майдана.

В ГПУ заявили, что речь идет не о ликвидации, а о реорганизации.

Сам глава Департамента Сергей Горбатюк заявил, что генпрокурор Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных ДСР.

Объединение адвокатов Небесной сотни считает ликвидацию Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, которую в ГПУ называют реорганизацией, "сворачиванием расследования дел Майдана".