Москалькова збирається до Балуха, а поки просить протестувати інакше

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Вівторок, 26 червня 2018, 15:53

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова планує особисто відвідати кримчанина Володимира Балуха, який голодує вже 99-й день,

Про це вона сказала журналістам у Києві, чекаючи дозволу відвідати Одинцова.

"За висновком лікарів немає загроз його (Балуха) життю, але я сама планую відвідати та побачити особисто, в якому він стані", – заявила Москалькова.

Це за даними ФСВП і уповноваженого з прав людини в анексованому Криму загрози життю немає.

"Я завжди вважаю, що якщо людина голодує стільки часу, звісно, це небезпечно", – додала Москалькова.

"Закликаю всіх, щоб використовували інші методи протесту та відстоювання прав", – заявила вона.

"Я зі свого боку відвідаю його обов'язково... Уже після Сенцова. Салехард – потім Балух", – додала російський омбудсмен.

Згодом Москалькова повідомила, що ні її, на російського консула до Одинцова не пустили, хоча він має громадянство РФ.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Балух політв'язні Крим омбудсмен
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