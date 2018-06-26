Москалькова збирається до Балуха, а поки просить протестувати інакше
Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова планує особисто відвідати кримчанина Володимира Балуха, який голодує вже 99-й день,
Про це вона сказала журналістам у Києві, чекаючи дозволу відвідати Одинцова.
"За висновком лікарів немає загроз його (Балуха) життю, але я сама планую відвідати та побачити особисто, в якому він стані", – заявила Москалькова.
Це за даними ФСВП і уповноваженого з прав людини в анексованому Криму загрози життю немає.
"Я завжди вважаю, що якщо людина голодує стільки часу, звісно, це небезпечно", – додала Москалькова.
"Закликаю всіх, щоб використовували інші методи протесту та відстоювання прав", – заявила вона.
"Я зі свого боку відвідаю його обов'язково... Уже після Сенцова. Салехард – потім Балух", – додала російський омбудсмен.
Згодом Москалькова повідомила, що ні її, на російського консула до Одинцова не пустили, хоча він має громадянство РФ.
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