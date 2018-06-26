Москалькова собирается к Балуху, а пока просит протестовать иначе

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Вторник, 26 июня 2018, 15:53

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова намерена лично посетить крымчанина Владимира Балуха, который голодает уже 99-й день,

Об этом она сказала журналистам в Киеве, дожидаясь разрешения посетить Одинцова.

"По заключения врачей нет угроз его (Балуха) жизни, но я сама планирую посетить и увидеть лично, в каком он состоянии", – заявила Москалькова.

Это по данным ФСИН и уполномоченного по правам человека в аннексированном Крыму угрозы жизни нет.

"Я всегда считаю, что если человек глодает столько времени, конечно, это опасно", – добавила Москалькова.

"Призываю всех, чтобы использовали другие методы протеста и отстаивания прав", – заявила она.

"Я со своей стороны посещу его обязательно… Уже после Сенцова. Салехард – потом Балух", – добавила российский омбудсмен.

Позже Москалькова сообщила, что ни ее, ни российского консула к Одинцову не пустили, хотя он имеет гражданство РФ.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Балух политзаключенные Крым омбудсмен
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