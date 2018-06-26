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Москальковій висунули 3 вимоги і нагадали про поступку з боку України

Вівторок, 26 червня 2018, 17:54

Український омбудсумен Людмила Денісова висунула три вимоги уповноваженій з прав людини РФ Тетяні Москальковій і нагадала, як їй дозволили приїхати до України.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Українською стороною як виняток, аби виконати домовленості президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна, знято заборону про в`їзд в Україну уповноваженого РФ Тетяни Москалькової. Вона безперешкодно в’їхала в Київ, в посольстві РФ в Україні зустрілася із сімома громадянами, членами судна "Норд", - нагадує український омбудсмен.

За її словами, аби моніторити права утримуваних осіб "синхронно і взаємно", вона звернулася до уповноваженого РФ з "нагальним проханням".

Денісова вимагає:

По-перше, надати можливість членам українського риболовного судна "ЯК-0041" прибути в генконсульство України у Ростові-на-Дону для зустрічі з нею.

По-друге, сприяти відвідуванню Денісовою українського журналіста Романа Сущенка, за що Москалькова отримає можливість зустрітися з кримським дезертиром Максимом Одинцовим.

І останнє - звернутися до президента РФ Володимира Путіна із зверненням про помилування українського кінорежисера Олега Сенцова.

 

Як повідомлялося, 26 червня потягом до Києва прибула уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Вона зустрілася із затриманими в Україні моряками судна "Норд" та планувала відвідати в СІЗО Києва Одинцова, але її не пустили.

Моряки українського судна "ЯМК-0041", затримані російськими окупантами біля берегів Криму, відмовилися від їжі.

Українська правда
Теми: політв'язніРосіяомбудсмен
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