Москалькова зустрілася з моряками судна "Норд"

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками судна "Норд".

Про це вона повідомляє в своєму Instagram.

"Вражена парадоксальністю ситуації, коли люди, які доведено не мають громадянства України, фактично знаходяться в заручниках: їх не випускають до рідних і близьких, сім'ї відчувають душевні страждання без рідних", - пише омбудсмен РФ.

Москалькова зазначила, що за результатами зустрічі планує звернутися до керівництва компетентних органів України з проханням про звільнення моряків і їх найшвидше повернення в РФ.

У свою чергу український омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що в списку для візиту уповноваженої, який передав російський МЗС, присутні 7 моряків судна "Норд". Денисова пояснила, що вони перебувають у Києві на території посольства Росії.

"Зараз я очікую дзеркальності та синхронності. Щоб мені надали доступ до семи наших політв’язнів на території РФ, щоб їх відвідати", - сказала омбудсмен в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як повідомлялося, 26 червня російський омбудсмен приїхала потягом до Києва. Крім моряків "Норда" вона планує відвідати в Києві засудженого російського військовослужбовця Максима Одинцова.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" Володимиру Горбенку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.