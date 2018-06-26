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Москальковой выдвинули 3 требования и напомнили об уступке Украины

Вторник, 26 июня 2018, 17:54

Украинский омбудсумен Людмила Денисова выдвинула три требования уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и напомнила, как ей разрешили приехать в Украину.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Украинская сторона в порядке исключения, чтобы выполнить договоренности президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, сняла запрет на въезд в Украину уполномоченного РФ Татьяны Москальковой. Она беспрепятственно въехала в Киев, в посольстве РФ в Украине встретилась с семью гражданами, членами судна "Норд", - напоминает украинский омбудсмен.

По ее словам, чтобы мониторить права удерживаемых лиц "синхронно и взаимно", она обратилась к уполномоченному РФ со "срочной просьбой".

Денисова требует:

Во-первых, дать возможность членам украинского рыболовного судна "ЯК-0041" прибыть в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону для встречи с ней.

Во-вторых, способствовать посещению Денисовой украинского журналиста Романа Сущенко, за что Москалькова получит возможность встретиться с крымским дезертиром Максимом Одинцово.

И последнее - обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с обращением о помиловании украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

 

Как сообщалось, 26 июня на поезде в Киев прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она встретилась с задержанными в Украине моряками судна "Норд" и планировала посетить в СИЗО Киева Одинцова, но ее не пустили.

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные российскими оккупантами у берегов Крыма, отказались от еды.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияомбудсмен
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