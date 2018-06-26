Після майна дружини і матері суд розморозив статки самого Колобова

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Вівторок, 26 червня 2018, 18:43

Суд скасував арешт майна екс-міністр фінансів Юрія Колобова, звільненого від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва від 3 травня, оприлюдненому лише 21 червня.

"Клопотання адвоката Степаненко Ю. М. в інтересах ОСОБА_2 (Юрія Колобова – УП) задовольнити", – вирішила суддя Віта Бортницька.

Йдеться про арешти, накладені у 2014-2015 роках на будинок площею 512, 4 кв.м., дві земельні ділянки в Козині та гроші на чотирьох банківських рахунках.

Суддя посилалась на те, що справу проти Колобова закрили.

Крім того, вона зазначила, що під час слідства підозру екс-міністру змінили з привласнення майна на службову недбалість. Остання не передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, тому його арешт також мав бути скасований.

Та ж суддя Бортницька того ж 3 травня скасувала арешт майна, зареєстрованого на дружину Юрія Колобова.

Також у квітні суд зняв арешт з 200 мільйонів гривень матері Колобова Варвари Шульц.

Колобов був підозрюваним у справі про розтрату 220 млн грн, виділених на побудову телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Слідство стверджувало, що він діяв разом із екс-президентом Віктором Януковичем та екс-прем’єром Миколою Азаровим.

Його затримали в Іспанії на початку березня 2015 року.

Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.

В лютому 2018 року Печерський райсуд закрив справу проти Колобова через закінчення строків давності.

Генпрокуратура спочатку пояснювала закриття справи ще й тим, що екс-міністр дав викривальні показання. Однак пізніше заперечила це.

Українська правда

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