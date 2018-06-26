После богатств жены и матери суд разморозил имущество самого Колобова

Суд отменил арест имущества экс-министр финансов Юрия Колобова, освобожденного от уголовной ответственности.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 3 мая, обнародованном только 21 июня.

"Ходатайство адвоката Степаненко Ю. М. в интересах ОСОБА_2 (Юрия Колобова – УП) удовлетворить", – решила судья Вита Бортницкая.

Речь идет об арестах, наложенных в 2014-2015 годах на дом площадью 512, 4 кв.м., два земельных участка в Козине и деньги на четырех банковских счетах.

Судья ссылалась на то, что дело против Колобова закрыли.

Кроме того, она отметила, что в ходе следствия подозрение экс-министру изменили с присвоения имущества на служебную халатность. Последняя не предусматривает наказания в виде конфискации имущества, поэтому его арест также должен был быть отменен.

Та же судья Бортницкая того же 3 мая отменила арест имущества, зарегистрированного на жену Юрия Колобова.

Также в апреле суд снял арест с 200 млн гривен матери Колобова Варвары Шульц.

Колобов был подозреваемым по делу о растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения. Следствие утверждало, что он действовал вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и экс-премьером Николаем Азаровым.

Колобов был задержан в Испании в начале марта 2015 года.

В конце апреля 2015 года Украина подала запрос о его экстрадиции. Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.

В феврале 2018 года Печерский райсуд закрыл дело против Колобова из-за истечения сроков давности.

Генпрокуратура сначала объясняла закрытие дела еще и тем, что экс-министр дал обличительные показания. Однако позже отрицала это.