Співзасновник OCCRP: Порошенко бреше про свої офшори

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.

Про це він написав у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers.

"Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати "імперію солодощів" і ухилятися від податків через офшори", - написав він.

На думку Саллівана, "успішний бізнес формує кепських лідерів", тому що вони не можуть відмовитися від справи, яку будували все життя.

"Найсмішніше, що вони навіть в цьому (брехні - УП) погані. Їх знову і знову на цьому ловлять. Ну просто клоуни якісь", - заявив Салліван.

"Я не прихильник президентів, які добре брешуть. Схоже, що вміння погано брехати не змінює ставлення до наших лідерів", - додав він.

Poroshenko’s & his lawyers have outright lied for years about his attempts to both control his candy empire & evade taxes thru offshores. He has zero credibility left on the issue. Wealthy business make poor leaders because they can’t give up what they spent their life building. https://t.co/F1c8koWBLu