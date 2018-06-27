Співзасновник OCCRP: Порошенко бреше про свої офшори

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.

Про це він написав у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers.

"Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати "імперію солодощів" і ухилятися від податків через офшори", - написав він.

На думку Саллівана, "успішний бізнес формує кепських лідерів", тому що вони не можуть відмовитися від справи, яку будували все життя.

"Найсмішніше, що вони навіть в цьому (брехні - УП) погані. Їх знову і знову на цьому ловлять. Ну просто клоуни якісь", - заявив Салліван.

"Я не прихильник президентів, які добре брешуть. Схоже, що вміння погано брехати не змінює ставлення до наших лідерів", - додав він.

Poroshenko’s & his lawyers have outright lied for years about his attempts to both control his candy empire & evade taxes thru offshores. He has zero credibility left on the issue. Wealthy business make poor leaders because they can’t give up what they spent their life building. https://t.co/F1c8koWBLu — Drew Sullivan (@DrewOCCRP) June 27, 2018

У матеріалі Центру дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) йдеться про те, що за кілька днів до публікації "панамського архіву" кіпрські юристи Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca внести термінові зміни до документів офшорної компанії президента.

Зокрема, юристи компанії Prime Asset Partners наприкінці березня 2016 року намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.

У президента на це відповіли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Порошенка Prime Asset Partners.

Також у звіті OCCRP наводяться факти про те, що адвокати Mossack Fonseca просили додаткову інформацію про Prime Assets Capital. Зокрема, нотаріально завірену копію директора фонду в той час - батька президента Олексія Порошенка.

Документи з нового витоку Panama Papers також вказують на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.

Стверджують, що Зайцев - старий університетський друг Порошенка і він займав пост заступника директора "Рошена" протягом останніх 20 років. Він також був призначений керівником компаній Порошенка на Кіпрі і в Нідерландах.

Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" 14 січня 2016 року президент заявив, що передав свою частку у корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.

У рамках проекту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.

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Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".

Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст" – і це була вимога Rothschild Trust. Президент запевняє, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.

Корпорація "Рошен" – один із найбільших в Україні виробників кондвиробів, включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничі майданчики і масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" у Вінницькій обл., два виробничі майданчики в Липецькій області РФ, Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).