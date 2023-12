Соучредитель OCCRP: Порошенко врет о своих оффшорах

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи.

Об этом он написал в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers.

"Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать "империю сладостей" и уклоняться от налогов через офшоры", - написал он.

По мнению Салливана, "успешный бизнес формирует плохих лидеров", потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь.

"Самое смешное, что они даже в этом (лжи - УП) плохи. Их снова и снова на этом ловят. Ну просто клоуны какие-то", - заявил Салливан.

"Я не сторонник президентов, которые хорошо врут. Похоже, что умение плохо врать не меняет отношения к нашим лидерам", - добавил он.

Poroshenko’s & his lawyers have outright lied for years about his attempts to both control his candy empire & evade taxes thru offshores. He has zero credibility left on the issue. Wealthy business make poor leaders because they can’t give up what they spent their life building. https://t.co/F1c8koWBLu