Соучредитель OCCRP: Порошенко врет о своих оффшорах

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи.

Об этом он написал в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers.

"Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать "империю сладостей" и уклоняться от налогов через офшоры", - написал он.

По мнению Салливана, "успешный бизнес формирует плохих лидеров", потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь.

"Самое смешное, что они даже в этом (лжи - УП) плохи. Их снова и снова на этом ловят. Ну просто клоуны какие-то", - заявил Салливан.

"Я не сторонник президентов, которые хорошо врут. Похоже, что умение плохо врать не меняет отношения к нашим лидерам", - добавил он.

Poroshenko’s & his lawyers have outright lied for years about his attempts to both control his candy empire & evade taxes thru offshores. He has zero credibility left on the issue. Wealthy business make poor leaders because they can’t give up what they spent their life building. https://t.co/F1c8koWBLu — Drew Sullivan (@DrewOCCRP) June 27, 2018

В материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) говорится о том, что за несколько дней до публикации "панамского архива" кипрские юристы Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента.

В частности, юристы компании Prime Asset Partners в конце марта 2016 года пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду.

У президента на это ответили, что государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применяли никаких мер в отношении компании Порошенко Prime Asset Partners.

Также в отчете OCCRP приводятся факты о том, что адвокаты Mossack Fonseca просили дополнительную информацию о Prime Assets Capital. В частности, нотариально заверенную копию директора фонда в то время - отца президента Алексея Порошенко.

Документы из новой утечки Panama Papers также указывают на то, что в феврале 2016 года украинца Сергея Зайцева назначили директором Prime Asset Partners, компания BRO Poroshenko.

Утверждают, что Зайцев - старый университетский друг Порошенко и он занимал пост заместителя директора "Рошена" в течение последних 20 лет. Он также был назначен руководителем компаний Порошенко на Кипре и в Нидерландах.

Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 года президент заявил, что передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

В начале апреля разразился международный скандал, связанный с оффшорами, в котором засветился и Петро Порошенко.

В рамках проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в оффшорных юрисдикциях компаниях представителей мировой элиты ("Panama papers") была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.

Читайте также: Соучредитель OCCRP Дрю Салливан: Порошенко – коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей

Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

В опубликованной информации указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной президентом продажи его доли в группе "Рошен".

После этого юридический и финансовый советники Порошенко сообщали, что трастовый договор был подписан 14 января 2016 года, и одной из его сторон выступила компания Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко утверждал, что создание компании в оффшорах было необходимо как раз для передачи его активов в "слепой траст" – и это было требование Rothschild Trust. Президент уверяет, что эти его действия были прозрачны и не для минимизации налоговой нагрузки.

Корпорация "Рошен" – один из крупнейших в Украине производителей кондизделий, включает Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки и масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" в Винницкой обл., две производственные площадки в Липецкой области РФ, Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).