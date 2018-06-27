Москалькова не проситиме Путіна про помилування Сенцова

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова не стане писати президенту РФ прохання про помилування голодуючого українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Закон мені не дозволяє звертатися з клопотаннями і розраховувати на розгляд цього звернення як публічного офіційного документа", - сказала Москалькова.

За її словами, у неї є своя позиція щодо можливості помилування Сенцова.

"Я ніколи не говорила, що у мене немає позиції. Є певний порядок, який передбачає звернення приватне людини, його волевиявлення про помилування", - сказала Москалькова.

Разом з тим вона зізналася, що у випадку з поверненням на батьківщину українського військовослужбовця, депутата Верховної Ради Надії Савченко, процедура була порушена, оскільки про помилування главу держави попросили вдови загиблих.

"Я поки нічого не знаю про волевиявлення родичів, самого Сенцова, чи хоче він цього", - сказала Москалькова.

Омбудсмен проігнорувала питання, чи підтримала б вона прохання про помилування, якби воно надійшло від Сенцова або когось іншого.

"Ще мене дуже турбує, що ось так (виходить): просили за Савченко. Її помилували, звільнили, передали українській стороні. Де вона зараз? Сидить... Нам треба подумати ще, чи добро ми робимо, відправляючи (людей)", - сказала вона.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.

З 16 травня Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для помилування українського режисера Олега Сенцова передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

26 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання президенту Росії Володимиру Путіну помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці і голодує вже 43 дні.

У Кремлі відповіли, що подібне прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, що стосуються процедури помилування.