Москалькова не будет просить Путина о помиловании Сенцова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не станет писать президенту РФ прошение о помиловании голодающего украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - сказала Москалькова.

По ее словам, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования Сенцова.



"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - сказала Москалькова.



Вместе с тем она призналась, что в случае с возвращением на родину украинской военнослужащей, депутата Верховной Рады Надежды Савченко, процедура была нарушена, так как о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.



"Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - сказала Москалькова.



Омбудсмен проигнорировала вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-либо.

"Ещё меня очень беспокоит, что вот так (получается): просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит... Нам надо подумать ещё, добро ли мы делаем, отправляя (людей)", - сказала она.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

С 16 мая Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для помилования украинского режиссера Олега Сенцова предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.

В Кремле ответили, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, касающихся процедуры помилования.