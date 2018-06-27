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КВУ прогнозує рекордну кількість кандидатів у президенти

Середа, 27 червня 2018, 18:03

На виборах президента України в 2019 році варто очікувати на рекордну кількість кандидатів.

Про це заявив голова всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель під час онлайн-конференції 27 червня, повідомляє "Укрінформ".

"Я вважаю, що ми матимемо президентські вибори, де буде рекордна кількість кандидатів в українській історії. Вже зараз є понад 20 тих, хто публічно заявив про свій намір балотуватися. Думаю, що +30 кандидатів ми реально зможемо отримати", - сказав Кошель.

При цьому він не виключає появи незабаром нових позасистемних кандидатів.

"Я не виключаю того, що в найближчі місяці ми зможемо отримати нових впливових кандидатів, можливо, навіть не одного, з-поза системи. Хто це може бути - говорити складно. Це може бути керівник нового бізнесу, побудованого за чесні кошти, або людина з гарною європейською освітою та менеджерським досвідом", – припустив голова КВУ.

Водночас він пояснив, що в українській політиці є два бар'єри, з якими стикаються нові політичні діячі.

"Це фінанси і доступ до медіа, які сконцентровані в руках головних фінансово-промислових груп. Тому, окрім прямої політичної реклами, кандидат має бути представлений у новинах, ток-шоу, повинен мати позивні згадки від політичних експертів, лідерів громадських думок", - конкретизував Кошель.

Як повідомлялось, останні соціологічні опитування показують, що українці не мають явного фаворита серед кандидатів у президенти.

Рівень підтримки трійки "лідерів" серед кандидатів у президенти відрізняється у кілька відсотків та не перевищує 16%.

Вимога більшості українців до наступного президента полягає у припиненні військових дій на Сході.

Днями журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив, що йде у політику та розповів про проведення переговорів щодо створення нової політичної сили.

Теми: вибори
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