КИУ прогнозирует рекордное количество кандидатов в президенты

На выборах президента Украины в 2019 году стоит ожидать рекордное количество кандидатов.

Об этом заявил председатель всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель во время онлайн-конференции 27 июня, сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что мы получим президентские выборы, где будет рекордное количество кандидатов в украинской истории. Уже сейчас есть более 20 тех, кто публично заявил о своем намерении баллотироваться. Думаю, что +30 кандидатов мы реально сможем получить", – сказал Кошель.

При этом он не исключил появления в скором времени новых внесистемных кандидатов.

"Я не исключаю того, что в ближайшие месяцы мы сможем получить новых влиятельных кандидатов, возможно, даже не одного, вне системы. Кто это может быть – говорить сложно. Это может быть руководитель нового бизнеса, построенного за честные средства, или человек с хорошим европейским образованием и менеджерским опытом", – предположил глава КИУ.

В то же время он пояснил, что в украинской политике есть два барьера, с которыми сталкиваются новые политические деятели.

"Это финансы и доступ к медиа, которые сконцентрированы в руках главных финансово-промышленных групп. Поэтому, кроме прямой политической рекламы, кандидат должен быть представлен в новостях, ток-шоу, должен иметь позывные упоминания от политических экспертов, лидеров общественных мнений", – конкретизировал Кошель.

Как сообщалось, последние социологические опросы показывают, что украинцы не имеют явного фаворита среди кандидатов в президенты.

Уровень поддержки тройку "лидеров" среди кандидатов в президенты отличается в несколько процентов и не превышает 16%.

Требование большинства украинцев к следующему президенту заключается в прекращении военных действий на Востоке.

На днях журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что уходит в политику и рассказал о проведении переговоров о создании новой политической силы.