У Мінську погодили перемир’я на час жнив

Тристороння контактна група у Мінську погодила чергове припинення вогню на Донбасі з 1 липня.

Про це повідомила у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом", – написала Оліфер.

Також, за її словами, ТКГ "підтверджує свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей".

Вона наголосила, що українська сторона наполягає на виконанні безпекового блоку питань Мінських угод, необхідних для того, аби перемир’я запрацювало, готова до компромісу для повернення заручників та закликає РФ взяти участь у пошуку зниклих без вісті.

Крім того, Оліфер додала, що працівники компанії "Водафон Україна" досі не можуть відновити мобільний зв'язок на Донбасі через відсутність гарантій безпеки з боку ОРДЛО.

Раніше член підгрупи з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що обговорити заходи для припинення вогню не вдавалось через позицію росіян щодо контролю кордону.

Про попереднє "великоднє" припинення вогню в зоні АТО сторони ТКГ домовились 26 березня.

Крім того, 2 березня було оголошене повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.