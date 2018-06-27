Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську погодили перемир’я на час жнив

Середа, 27 червня 2018, 18:18

Тристороння контактна група у Мінську погодила чергове припинення вогню на Донбасі з 1 липня.

Про це повідомила у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом", – написала Оліфер.

Також, за її словами, ТКГ "підтверджує свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей".

Вона наголосила, що українська сторона наполягає на виконанні безпекового блоку питань Мінських угод, необхідних для того, аби перемир’я запрацювало, готова до компромісу для повернення заручників та закликає РФ взяти участь у пошуку зниклих без вісті.

Крім того, Оліфер додала, що працівники компанії "Водафон Україна" досі не можуть відновити мобільний зв'язок на Донбасі через відсутність гарантій безпеки з боку ОРДЛО.

Раніше член підгрупи з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що обговорити заходи для припинення вогню не вдавалось через позицію росіян щодо контролю кордону.

Про попереднє "великоднє" припинення вогню в зоні АТО сторони ТКГ домовились 26 березня.

Крім того, 2 березня було оголошене повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

Українська правда
Теми: ООСМінські угодивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: