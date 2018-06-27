Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске согласовали перемирие на время жатвы

Среда, 27 июня 2018, 18:18

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала очередное прекращение огня на Донбассе с 1 июля.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени", – написала Олифер.

Также, по ее словам, ТКГ "подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей".

Она подчеркнула, что украинская сторона настаивает на выполнении блока вопросов Минских соглашений по безопасности, необходимых для того, чтобы перемирие заработало, готова к компромиссу для возвращения заложников и призывает РФ принять участие в поиске пропавших без вести.

Кроме того, Олифер добавила, что сотрудники компании "Водафон Украины" до сих пор не могут восстановить мобильную связь на Донбассе из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО.

Ранее член подгруппы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил, что обсудить меры для прекращения огня не удавалось из-за позиции россиян по контролю границы.

О предыдущем "пасхальном" прекращении огня в зоне АТО стороны ТКГ договорились 26 марта.

Кроме того, 2 марта было объявлено полное и бессрочное перемирие с 5 марта.

Украинская правда
Темы: ООСМинские соглашениявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: