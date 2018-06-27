В Минске согласовали перемирие на время жатвы

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала очередное прекращение огня на Донбассе с 1 июля.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени", – написала Олифер.

Также, по ее словам, ТКГ "подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей".

Она подчеркнула, что украинская сторона настаивает на выполнении блока вопросов Минских соглашений по безопасности, необходимых для того, чтобы перемирие заработало, готова к компромиссу для возвращения заложников и призывает РФ принять участие в поиске пропавших без вести.

Кроме того, Олифер добавила, что сотрудники компании "Водафон Украины" до сих пор не могут восстановить мобильную связь на Донбассе из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО.

Ранее член подгруппы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил, что обсудить меры для прекращения огня не удавалось из-за позиции россиян по контролю границы.

О предыдущем "пасхальном" прекращении огня в зоне АТО стороны ТКГ договорились 26 марта.

Кроме того, 2 марта было объявлено полное и бессрочное перемирие с 5 марта.