Головні новини дня – за 60 секунд

На Порошенка подали до суду, 31% українців висловилися за створення в країні автокефальної помісної православної церкви, в Греції більше 150 українців затримані за перевезення нелегальних мігрантів – новини, які обговорювали 27 червня.

Про Порошенка. "Центр протидії корупції", Transparency International Україна та "Автомайдан" подали до суду на президента через порушення закону та призначення на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

Про справу Труханова. Суд дозволив правохоронцям звернутись до швейцарського банку за документами компанії, на яку нібито виводили кошти, розкрадені на ремонті одеських доріг.

Зокрема, кошти нібито переводились на рахунки компаній Comatrans SA та Edco Finance Ltd, відкриті у швейцарському банку.

НАБУ вказує фігурантами справи чотирьох представників партії "Довіряй ділам", яку очолює мер Одеси Геннадій Труханов. Двоє з них слідство називає бенефіціарами ТОВ "Ростдорстрой".

Про створення автокефальної церкви. 31% українців висловилися за створення в країні автокефальної помісної православної церкви, 20% - проти.

Як показало дослідження, решті населення це або байдуже (35%), або вони не мають певної відповіді (14%).

Про держбюджет. Дефіцит державного бюджету в січні-травні 2018 року становив 9,2 мільярда гривень, тоді як минулого року держбюджет за цей період був зведений з профіцитом 26,5 мільярда гривень.

Про падіння цінності гривні. Національний банк пояснює зниження купівельної спроможності гривні з 1996 року в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції.

Про засуджених у Греції українців. У Греції перебуває понад 150 громадян України, затриманих або засуджених за перевезення нелегальних мігрантів, українська влада вирішує питання їхнього повернення на батьківщину.

Про польські закони. Сейм Польщі ухвалив зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів.

Варто зазначити, що у вилучених статтях йдеться лише про "публічне приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" лишається, як і відповідальність за це.