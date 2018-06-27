Главные новости дня – за 60 секунд

На Порошенко подали в суд, 31% украинцев высказались за создание в стране автокефальной поместной православной церкви, в Греции более 150 украинцев задержаны за перевозку нелегальных мигрантов – новости, которые обсуждали 27 июня.

О Порошенко. "Центр противодействия коррупции", Transparency International Украина и "Автомайдан" подали в суд на президента за нарушение закона и назначение на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.

О деле Труханова. Суд разрешил правоохранителям обратиться в швейцарский банк за документами компании, на которую якобы выводили деньги, разворованные на ремонте одесских дорог.

В частности, средства якобы переводились на счета компаний Comatrans SA и Edco Finance Ltd, открытые в швейцарском банке.

НАБУ указывает фигурантами дела четырех представителей партии "Доверяй делам", которую возглавляет мэр Одессы Геннадий Труханов. Двое из них следствие называет бенефициарами ООО "Ростдорстрой".

Об автокефальной церкви. 31% украинцев высказались за создание в стране автокефальной поместной православной церкви, 20% - против. Как показало исследование, остальному населению это либо безразлично (35%), либо они не имеют определенного ответа (14%).

О государственном бюджете. Дефицит государственного бюджета в январе-мае 2018 года составил 9,2 миллиарда гривен, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 миллиарда гривен.

О падении ценности гривни. Национальный банк объясняет снижение покупательной способности гривни с 1996 года в 14 раз кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции.

Об осужденных украинцах в Греции. В Греции находится более 150 граждан Украины, задержанных или осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, украинская власть решает вопрос их возвращения на родину.

О польских законах. Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.

Стоит отметить, что в удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.