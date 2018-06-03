Порошенко молиться, щоб Україна отримала Томос до 28 липня

Президент Петро Порошенко сподівається на позитивне рішення синоду Вселенського патріархату про надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві до 1030 річниці Хрещення Русі.

Про це він заявив під час участі у молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася у Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, повідомляє прес-служба президента.

"Перемога – це не лише звільнення української землі. Перемога – це коли вперше більш як за 300 років в Україні з’явився реальний шанс створити Єдину помісну православну і головне – українську церкву", - сказав він.

"І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос", - додав Порошенко.

Президент нагадав, що звернувся до патріарха Варфоломія одразу ж після Великодня, 9 квітня, під час свого візиту до Стамбула.

Він зазначив, що під час зустрічі зі Вселенським патріархом наголошувалось: "Якщо буде звернення президента, якщо це звернення буде підтримано всією Верховною Радою України, якщо буде звернення українських ієрархів – синод Вселенського патріархату готовий буде надати нам Томос про автокефалію".

День Хрещення Київської Русі відзначається в Україні 28 липня. Цього року відзначатиметься 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Нагадаємо, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

12 травня УПЦ Київського патріархату звинуватила Росію та прокремлівські політичні сили у втручанні в процес визнання автокефалії православної церкви в Україні.

26 травня архімандрит Української православної церкви (Московського патріархату), колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун) заявив, що томос про автокефалію Української православної церкви вже написаний.