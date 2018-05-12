УПЦ КП звинуватила Росію в перешкоджанні визнанню автокефалії

УПЦ Київського патріархату звинувачує Росію та прокремлівські політичні сили у втручанні в процес визнання автокефалії православної церкви в Україні.

Про це йдеться у синодальному зверненні з питання утвердження в Україні єдиної Помісної православної церкви, опублікованому на сайті УПЦ КП в суботу.

Там наголосили, що питання надання Вселенським патріархом Томосу про автокефалію православної церкви в Україні є справою, яка вирішується між Константинопольським патріархатом і православною церквою в Україні.

"Українська держава, і зокрема президент України, не втручаються у внутрішні церковні справи, не порушують конституційної норми про відділення церкви від держави, а виключно надають сприяння у питаннях, які належать до державної компетенції", - йдеться у зверненні.

"Натомість відомими є численні факти політичного і державного втручання з боку Російської Федерації та про-кремлівських політичних сил в Україні у процес визнання з метою перешкодити йому", - заявили в УПЦ КП.

У зверненні зазначається, що через дипломатичні та інші канали в інтересах влади Росії та Московської патріархії здійснюється тиск на Константинопольський патріархат, інші помісні православні церкви.

"Про-кремлівські політичні структури в Україні організували збирання підписів, які, на їхню думку, мають "засвідчити не бажання" православних в Україні підтримати започатковану справу", - нагадали в УПЦ КП.

"Зважаючи на ці факти ми висловлюємо протест проти втручання Російської Федерації у церковні справи, проти використання про-кремлівськими політиками свого впливу в керівних структурах митрополії Московського патріархату в Україні з метою перешкодити визнанню автокефалії", - йдеться у синодальному зверненні.

Водночас в УПЦ КП засудили "заклики окремих політичних та громадських діячів" до насильства щодо прибічників Московського патріархату та до пошкодження майна УПЦ МП.

"Київський патріархат закликає архієреїв, духовенство, ченців та мирян, що перебувають зараз в підпорядкуванні Російської церкви, до усвідомленого, добровільного єднання в єдину Помісну православну церкву в Україні", - зазначили в УПЦ КП.

Нагадаємо, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.