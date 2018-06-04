В СБУ кажуть, що кореспондентку "РИА Новости" не вербували, а винесли застереження

Служба безпеки України заперечує інформацію російського інформагентства "РИА Новости" про "спробу завербувати їхню кореспондентку".

Про це "Українській правді" розповіла речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, "СБ України отримала інформацію про наміри Росії використати журналістку РІА "Новости" громадянку України Ірину Високович для підготовки тенденційних матеріалів з дискредитації нашої держави".

"Після прибуття до Херсону її було офіційно запрошено до адміністративної будівлі СБУ, за її попередньої згоди", – розповіла Гітлянська.

В СБУ стверджують, що Високович повідомила їм, що отримала 1,5 тисячі доларів за підготовку антиукраїнських матеріалів, та зізналась, що офіційно не працює у РІА "Новости".

Гітлянська зазначила, що співробітники СБУ винесли Високович застереження та відпустили.

"Заходи здійснено виключно у рамках чинного законодавства України та з дотриманням законних прав і свобод громадянина і людини", – наголошує речниця СБУ.

Як повідомлялось, Ірина Високович раніше заявила, що СБУ намагалася її завербувати.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо представництва "РИА Новости" в Україні.