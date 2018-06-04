Сенцов хоче сповідатися на зустрічі з архієпископом - заява

Ув’язнений український режисер Олег Сенцов погодився на зустріч з архієпископом сімферопольським і кримським Кліментом, бо захотів сповідатися.

Про це йдеться у заяві Сенцова, оприлюдненій на сайті "Голос Криму".

"Про надання можливості віросповідань. Я, Сенцов Олег Геннадійович прошу допустити до мене відповідно до ст. 14 ДВК РФ священика Клімента. Так як у мене несподівано виникла необхідність сповідатися", - пише український режисер.

Попередню заяву про відмову від зустрічі із архієпископом Сенцов просить вважати недійсною.

"Спеціальну заяву про відмову побачення з ним, написану раніше, прошу вважати недійсною, так як був невірно інформований про право на побачення зі священиком. Дану заяву подаю через адвоката Дінзе Д. В.", - зазначив Сенцов.

Раніше Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату повідомила, що архієпископ сімферопольський і кримський Клімент відбув до російської колонії "Білий ведмідь", аби побачити Олега Сенцова.

Спочатку Сенцов відмовився від зустрічі з Кліментом, але потім погодився

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

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