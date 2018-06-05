В Харкові за кермування у нетверезому стані полція затримала брата Олени Зайцевої

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Вівторок, 5 червня 2018, 07:18

В Харкові патрульна поліція зупинила водія автомобіля BMW, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Ним виявився Василь Зайцев, брат учасниці ДТП, в якому загинуло 6 осіб, Олени Зайцевої.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Водій BMW Василь Зайцев, затриманий у стані сп'яніння, відмовився проходити будь-які тести.

 
 

"Вчора в Харкові він був зупинений патрульної поліцією за кермом свого #BMW, держ номер #AX7070AP, при цьому також мав всі ознаки сп'яніння, але від будь-яких тестів відмовився", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. 

Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

При цьому повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки Олени Зайцевої.

Київський райсуд Харкова минулого тижня продовжив арешт на 60 днів фігурантам резонансної ДТП Олені Зайцевій та водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову.

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В Харкові за кермування у нетверезому стані полція затримала брата Олени Зайцевої
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