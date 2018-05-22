Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Харькове: повторная экспертиза не обнаружила опиатов у Зайцевой

Вторник, 22 мая 2018, 20:40

Во время заседания Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном ДТП стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Сегодня закончили исследовать доказательства стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз по пострадавшим (выжившим, и тем, кто погиб), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не обнаружила у нее опиаты", - рассказала Дубовик.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство одной из пострадавших о допросе в суде врача, который принимал анализы в Зайцевой и писал медицинское заключение.

"Следующее заседание - 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты", - добавила пресс-секретарь.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова. 

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

В мае 2018 года на заседании рассматривали видеозаписи, которые показали нарушение правил дорожного движения обоими водителями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПХарьковсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ДТП
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: