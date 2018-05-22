ДТП в Харькове: повторная экспертиза не обнаружила опиатов у Зайцевой

Во время заседания Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном ДТП стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Сегодня закончили исследовать доказательства стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз по пострадавшим (выжившим, и тем, кто погиб), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не обнаружила у нее опиаты", - рассказала Дубовик.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство одной из пострадавших о допросе в суде врача, который принимал анализы в Зайцевой и писал медицинское заключение.

"Следующее заседание - 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты", - добавила пресс-секретарь.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

В мае 2018 года на заседании рассматривали видеозаписи, которые показали нарушение правил дорожного движения обоими водителями.