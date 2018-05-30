Суд подивився відео поліцейських з місця ДТП: Зайцева була без документів

У Київському райсуді Харкова пройшло засідання по ДТП на Сумській, в результаті якого загинули 6 осіб і ще 5 отримали поранення, де було вирішено продовжити арешт на 60 днів фігурантам Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.

Про це повідомляє сайт 057.

Повідомляється, що під час засідання суду було розглянуто докази сторони захисту.

Зокрема, адвокат Дронова Сергій Перепелиця надав суду відповідь Департаменту архітектури і будівництва про те, де і які дорожні знаки знаходяться, і відповідь на запит від поліції про зовнішні камери поліцейських. Також надав відповідь від медустанови щодо медикаментів, які приймала Зайцева.

Також Перепелиця надав результати запиту з проханням провести слідчий експеримент, а також технічні експертизи авто і попросив залучити експертів-автомеханіків.

"Усі докази я передаю в суд. Вони невід'ємна частина кримінального провадження, тому прошу їх долучити", - сказав адвокат.

У свою чергу прокуратура виступила проти залучення автомеханіка, однак суд задовольнив клопотання захисника.

Було вирішено викликати до суду як свідка автомеханіка Олександра Кузнєцова.

За словами Перепелиці, автомеханік розповість про інформацію з блоку авто Lexus. Він розшифрує той матеріал, який є в матеріалах справи, пояснить ті висновки, які були зроблені. Наприклад, швидкість авто, на якому колесі яка швидкість була.

Відзначається, що мова йде тільки про автомобіль Lexus, оскільки на Volkswagen зробити таку експертизу не можна, так як авто не так технічно оснащене.

Також суд вирішив переглянути відео з бодікамер поліцейських, які прибули на місце ДТП.

ФОТО САЙТУ 057

Як повідомляє видання, на відео чути, як поліцейські говорять, що Зайцева проїхала на червоний сигнал світлофора.

Також вона на місці аварії, вона зажадала, щоб її не знімали і попросилася сісти до них в машину.

Вказується, що на іншому відео друг Зайцевої сперечається з поліцейським: "Ну забула документи, ну і що?", На що поліцейський відповів: "Значить, не можна було виїжджати".

Після цього Зайцева сказала: "Не кажіть мамі".

На питання журналістів, чому вона була без документів, Зайцева відвернулася і не стала відповідати.

Після перегляду відео прокуратура клопотала про продовження запобіжного заходу підозрюваним.

"Закінчується термін запобіжного заходу, дійсний до 01.06, прошу продовжити. Ми вважаємо, що ризики все ще є, тому просимо продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - заявив прокурор.

Відзначається, що продовжити арешт на 60 днів сторона звинувачення попросила і для Зайцевої, і для Дронова.

За словами прокурора, є ризик, що Дронов може давати інтерв'ю, чим буде впливати на громадську думку.

У свою чергу, адвокат заявив, що це порушення Конституції. Він попросив для свого підзахисного домашній арешт.

Повідомляється, що суд залишив обох фігурантів під вартою до 28 липня.

Наступне засідання відбудеться о 14.00 5 червня.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Київського райсуду Харкова у справі про смертельне ДТП стало відомо, що повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки Олени Зайцевої.

18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

У травні 2018 року на засіданні у справі розглядали відеозаписи, які показали порушення правил дорожнього руху обома водіями.